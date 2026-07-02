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02.07.2026 09:19:00
Wiener Börse startet etwas leichter - ATX minus 0,12 Prozent
Der Wiener Aktienmarkt hat den Handelstag am Donnerstag mit einer etwas leichteren Tendenz aufgenommen. Kurz nach dem Handelsstart gab der heimische Leitindex ATX dünne 0,12 Prozent auf 6.378,89 Punkte ab, nachdem er bereits zur Wochenmitte 1,2 Prozent an Wert eingebüßt hatte.
An den europäischen Leitbörsen ging es kurz nach Sitzungsauftakt ebenfalls knapp in den Minusbereich. Sehr schwache Vorgaben kamen vor allem von den Börsen aus Asien. Leicht in der Verlustzone hatte die Wall Street geschlossen.
Am heimischen Aktienmarkt rückte auf Unternehmensebene Zumtobel ins Blickfeld der Akteure. Der Vorarlberger Leuchtenkonzern hat im Wirtschaftsjahr 2025/26 einen Umsatzrückgang sowie einen deutlichen Ergebniseinbruch verzeichnet. Daher beschloss der Vorstand, den Aktionären auf der Hauptversammlung eine Aussetzung der Dividendenausschüttung vorzuschlagen.
ste/ger
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