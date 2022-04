Wiener Börse startet etwas leichter - ATX mit minus 0,19 Prozent

Die Wiener Börse ist am Montag in der Früh etwas leichter in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.20 Uhr mit minus 0,19 Prozent bei 3.313,93 Einheiten. Der ATX Prime verlor 0,14 Prozent auf 1.668,61 Zähler.

Der Ukraine-Konflikt hatte über das Wochenende eine weitere hässliche Grimasse des russischen Angriffskriegs enthüllt, nachdem ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Russland Völkermord vorgeworfen hatte. Im genaueren habe laut Selenskyj im Kiewer Vorort Butscha ein Massaker an Zivilisten stattgefunden. Moskau sprach von "Provokation".

Nun müsse sich Russland auf eine Verschärfung der westlichen Sanktionen einstellen, sagte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz noch am Sonntagabend. Auch Italien würde kein Veto gegen ein fünftes Sanktionspaket einlegen. Der Ruf nach einem Gasembargo wird lauter.

sto/pma

ISIN AT0000999982