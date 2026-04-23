Wiener Börse startet etwas leichter - ATX verliert 0,16 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel mit einer leichteren Tendenz aufgenommen. Der Leitindex ATX gab kurz nach Sitzungsauftakt 0,16 Prozent auf 5.800,47 Punkte nach. Auch an den wichtigsten europäischen Börsen ging es mit den Aktienkursen - trotz positiver US-Vorgaben mit einem neuen Rekordhoch an der Nasdaq - bergab.

Experten verwiesen vor allem auf die weiter steigenden Rohölpreise als Belastungsfaktor. Die Stimmung an den Finanzmärkten sei zudem geprägt von Verunsicherung und Anspannung. Meldungen zum Nahost-Konflikt sind weiterhin marktbestimmend, schreiben die Helaba-Analysten, dennoch sollten heute nach Einschätzung der Experten die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes in Deutschland, Frankreich und der Eurozone nicht unbeachtet bleiben.

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