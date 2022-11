Wiener Börse startet etwas leichter - ATX verliert 0,35 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt ist am Freitag etwas schwächer in den Handel gestartet, nachdem sich im Vorfeld nur wenig Bewegung angedeutet hatte. Eine Viertelstunde nach dem Start stand der ATX mit 3.244,75 Punkte 0,35 Prozent und 11,54 Zähler niedriger als am Vorabend. Der ATX Prime büßte moderate 0,29 Prozent ein auf 1.624,82 Zähler. Die europäischen Märkte haben sich in der Früh weitgehend seitwärts bewegt.

"Marktbewegende Datenveröffentlichungen stehen heute nicht an und auch vonseiten der Fed (US-Notenbank, Anm.) wird es wegen des "Brückentages" in den USA kein Störfeuer geben", schreiben die Helaba-Analysten. Wie in der Früh bekannt wurde, hat sich das Konsumklima in Deutschland auf niedrigem Niveau etwas stabilisiert. Die deutsche Wirtschaft in dann im 3. Quartal etwas stärker gewachsen als erwartet. Der private Konsum habe die Entwicklung angetrieben, hieß es.

spo/spa

ISIN AT0000999982