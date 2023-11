Wiener Börse startet etwas leichter - ATX verliert moderate 0,14 %

Die Wiener Börse hat am Mittwoch im frühen Handel leicht nachgegeben. Der ATX notierte rund eine Viertelstunde nach Handelsauftakt um 0,14 Prozent im Minus bei 3.248,11 Punkten. An den europäischen Leitbörsen herrschte kurz nach dem Start mehrheitlich eine leicht freundliche Tendenz. Die Helaba-Analysten erwarten für den Berichtstag international wenig Dynamik und verweisen auf den näher rückenden "Thanksgiving"-Feiertag in den USA.

Am heimischen Markt rückte mit einer Zahlenvorlage Schoeller-Bleckmann (SBO) ins Blickfeld der Akteure. Der niederösterreichische Ölfeldausrüster hat nach drei Quartalen mehr Umsatz und mehr Gewinn erzielt. Die Analysten der Erste Group bewerteten die Ergebnisse als im Rahmen der Erwartungen. Die SBO-Titel reagierten mit einem Plus von 0,7 Prozent.

CA Immo bauten ein Minus von 0,2 Prozent. Hier hat die Deutsche Bank die Aktie des Immobilienunternehmens von "Buy" auf "Hold" abgestuft.

ste/mha

ISIN AT0000999982