Wiener Börse startet etwas leichter in den Handel

Die Wiener Börse hat den Dienstagshandel mit leichten Abgaben aufgenommen. Der ATX verlor gegen 9.30 Uhr 0,14 Prozent auf 3.151,77 Einheiten. Der ATX Prime verminderte sich um 0,15 Prozent auf 1.597,51 Zähler.

Am Berichtstag richtet sich die Aufmerksamkeit vor allem auf Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten. So werden neben Einzelhandelsumsätze und Zahlen aus der Industrie auch Daten vom Immobilienmarkt veröffentlicht. Darüber hinaus bleibt die eröffnete US-Berichtssaison im Fokus. So werden unter anderem Morgan Stanley und die Bank of America ihre Bücher öffnen.

sto/kve

ISIN AT0000999982