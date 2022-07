Wiener Börse startet etwas schwächer - ATX minus 0,23 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit etwas schwächerer Tendenz aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 9.15 Uhr bei 2.892,21 Zählern um 6,6 Punkte oder 0,23 Prozent unter dem Montag-Schluss (2.898,81).

Auch das europäische Umfeld zeigte sich nach mehrheitlich negativen Übersee-Vorgaben mit Abschlägen. Die Risikothemen sind nicht verschwunden. So bangt man in Italien vor dem Aus für Mario Draghi als Regierungschef und Neuwahlen. Auch das Gasthema ist weiterhin aktuell, hieß es in einem Helaba-Kommentar.

Unter den Einzelwerten zählten Palfinger mit einem Minus von 1,8 Prozent sowie Agrana mit minus 1,5 Prozent zu den größeren Verlierern. Bei den Indexschwergewichten gaben Andritz um 1,5 Prozent nach und voestalpine schwächten sich um 0,9 Prozent ab.

