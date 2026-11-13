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13.11.2026 09:09:00

Wiener Börse startet etwas schwächer - ATX minus 0,3 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat das Geschäft am Freitag mit etwas tieferen Notierungen aufgenommen. Nach den jüngsten Erholungsgewinnen fehlen den Anlegern offenbar neue Kaufargumente. Der ATX fiel zum Handelsstart um 0,25 Prozent auf 6.669,49 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 0,23 Prozent auf 3.269,75 Zähler hinab. Das europäische Umfeld zeigte sich ebenfalls etwas tiefer.

Durchwachsene Vorgaben gab es aus Übersee und die Geopolitik liefert hinsichtlich eines möglichen Endes des Iran-Kriegs keine klaren Signale. Datenseitig werden keine größeren Impulse erwartet.

spa/rst

ISIN AT0000999982

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ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
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