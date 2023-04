Wiener Börse startet etwas schwächer - ATX minus 0,31 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Montag mit etwas schwächerer Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach Sitzungsbeginn bei 3.243,95 Zählern um 10,05 Punkte oder 0,31 Prozent unter dem Freitag-Schluss (3.254,00).

Nach uneinheitlichen Vorgaben der Übersee-Börsen zeigte sich auch das europäische Umfeld mit leichten Abschlägen. Datenseitig richten sich zu Wochenbeginn die Blicke der Anleger an den Finanzmärkten nach München. Dort veröffentlicht das Ifo-Institut sein monatliches Geschäftsklima. Neben den Konjunktur- und Zinserwartungen spielt auch die internationale Berichtssaison weiterhin eine wichtige Rolle.

Zu den größeren Verlierern in Wien zählten kurz nach Handelsstart die Ölwerte. So büßten OMV 1,1 Prozent ein und Schoeller-Bleckmann gaben um 1,6 Prozent nach. Andritz notierten 0,9 Prozent schwächer und Wienerberger verloren um 0,8 Prozent. Hingegen zogen Strabag um knapp zwei Prozent an und Telekom Austria legten 1,7 Prozent zu.

ISIN AT0000999982