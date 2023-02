Wiener Börse startet etwas schwächer - ATX minus 0,33 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Montag mit etwas schwächerer Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach Sitzungsbeginn bei 3.368,34 Zählern um 11,11 Punkte oder 0,33 Prozent unter dem Freitag-Schluss (3.379,45).

Auch das europäische Umfeld startete mit Abschlägen in die neue Woche. Bereits die Übersee-Börsen hatten überwiegend negative Vorgaben geliefert. Marktbeobachter verwiesen vor allem auf wieder wachsende Zinssorgen nach dem sehr stark ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht vom Ende der Vorwoche.

Unter den heimischen Einzelwerten mussten RHI Magnesita ein Minus von gut acht Prozent verdauen. Am Freitag hatten die Titel allerdings noch gut fünf Prozent zulegen können. Polytec und Wienerberger büßten jeweils mehr als drei Prozent an Wert ein. Hingegen zogen UBM um 2,7 Prozent an und Strabag legten knapp zwei Prozent zu.

ger/mik

ISIN AT0000999982