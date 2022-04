Wiener Börse startet etwas schwächer - ATX minus 0,35 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit etwas schwächerer Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 3.248,22 Zählern um 11,53 Punkte oder 0,35 Prozent unter dem Donnerstag-Schluss (3.259,75).

Auch das europäische Umfeld startete etwas tiefer in die Sitzung. Zuvor hatten die Übersee-Börsen bereits mehrheitlich negative Vorgaben geliefert. Der Fokus der Anleger richtet sich erneut auf die Lage in der Ukraine sowie auf die Lockdown-Maßnahmen in China, meinte ein Marktbeobachter.

Unter den Einzelwerten zogen Raiffeisen-Papiere gut zwei Prozent an. Warimpex führten die Gewinnerliste kurz nach Handelsbeginn mit plus 3,5 Prozent an. Hingegen büßten UBM 2,6 Prozent ein. BAWAG und Verbund gaben um jeweils 1,7 Prozent nach.

ger/spo

ISIN AT0000999982