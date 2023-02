Wiener Börse startet etwas schwächer - ATX minus 0,39 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Montag mit etwas schwächerer Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 3.482,49 Zählern um 13,48 Punkte oder 0,39 Prozent unter dem Freitag-Schluss (3.495,97).

Marktbeobachter rechnen mit einem impulsarmen Handel zu Wochenbeginn. In den USA wird der Presidents' Day begangen und die Märkte bleiben geschlossen. Zudem stehen in Europa keine relevanten Datenveröffentlichungen an.

In den Fokus rückten im Frühhandel die Aktien der RBI mit einem Abschlag in Höhe von 6,5 Prozent. Die Raiffeisen Bank International (RBI) ist wegen ihrer Russland-Geschäfte ins Visier der US-Sanktionsbehörde geraten. Die Bank habe im Jänner ein Schreiben der US-Behörde Office of Foreign Assets Control (OFAC) erhalten, bestätigte die Bank am Freitag Informationen, die die Nachrichtenagentur Reuters zuvor von zwei Insidern erhalten hatte.

