Wiener Börse startet etwas schwächer - ATX minus 0,4 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag im Frühhandel mit etwas schwächerer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde kurz nach Sitzungsbeginn mit 5.108,64 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 0,41 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 2.536,83 Zählern und damit um 0,39 Prozent tiefer. Auch die europäischen Leitbörsen starteten mit etwas tieferen Notierungen in den Handel.

Die Übersee-Börsen lieferten uneinheitliche Vorgaben. Während die Asien-Märkte heute früh schwächer tendierten, haben sich die US-Börsen am Mittwoch nach der Zinsentscheidung der Federal Reserve (Fed) mit Gewinnen aus dem Handel verabschiedet. Allerdings trübte sich nachbörslich die Stimmung an der Wall Street angesichts enttäuschender Umsatz- und Gewinnzahlen von Oracle etwas ein.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen gestaltete sich noch sehr dünn.

ger/ste

ISIN AT0000999982