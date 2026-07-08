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08.07.2026 09:19:00
Wiener Börse startet etwas schwächer - ATX minus 0,55 Prozent
Die Schwäche der Technologiewerte bremst die europäischen Aktienmärkte insgesamt. Der südkoreanische Leitindex Kospi, zuletzt Sinnbild der KI-Rally, hat am Mittwoch abermals unter Gewinnmitnahmen durch Investoren bei zuvor stark gelaufenen KI-Werten gelitten. Wieder mehr zum Thema könnte der Iran-Krieg werden - mit den damit korrelierenden Ölpreisen. Nach den jüngsten Attacken auf mehrere Tanker in der Straße von Hormuz hat das US-Militär Ziele im Iran angegriffen. Zudem wurden die Sanktionen gegen iranisches Öl wieder in Kraft gesetzt.
Weiter mit Abschlägen zeigen sich die Papiere des Halbleiterherstellers AT&S, wenn auch etwas abgeschwächt. Nach wenigen Minuten notierten sie bei minus 1,6, Prozent, nachdem sie gestern über zehn Prozent abgeben mussten.
moe/ger
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