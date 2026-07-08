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08.07.2026 09:19:00

Wiener Börse startet etwas schwächer - ATX minus 0,55 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat sich nicht von seiner Vortagesschwäche erholt und ist mit einem Minus in den Mittwoch gestartet. Der Leitindex ATX zeigte sich rund 15 Minuten nach Handelsstart mit minus 0,55 Prozent bei 6.454,29 Punkten. Ähnlich tendierte der weiter gefasste ATX Prime, der 0,55 Prozent auf 3.173,52 Einheiten verlor. An den europäischen Börsen war ein ähnliches Bild zu beobachten.

Die Schwäche der Technologiewerte bremst die europäischen Aktienmärkte insgesamt. Der südkoreanische Leitindex Kospi, zuletzt Sinnbild der KI-Rally, hat am Mittwoch abermals unter Gewinnmitnahmen durch Investoren bei zuvor stark gelaufenen KI-Werten gelitten. Wieder mehr zum Thema könnte der Iran-Krieg werden - mit den damit korrelierenden Ölpreisen. Nach den jüngsten Attacken auf mehrere Tanker in der Straße von Hormuz hat das US-Militär Ziele im Iran angegriffen. Zudem wurden die Sanktionen gegen iranisches Öl wieder in Kraft gesetzt.

Weiter mit Abschlägen zeigen sich die Papiere des Halbleiterherstellers AT&S, wenn auch etwas abgeschwächt. Nach wenigen Minuten notierten sie bei minus 1,6, Prozent, nachdem sie gestern über zehn Prozent abgeben mussten.

moe/ger

ISIN AT0000999982

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Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.
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