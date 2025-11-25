Wiener Börse startet etwas schwächer - ATX mit minus 0,45 Prozent

Nach einem guten Wochenstart mit klaren Zuwächsen startete die Wiener Börse am Dienstag etwas schwächer in den neuen Handelstag. Der Leitindex ATX lag knapp nach Handelsstart bei minus 0,45 Prozent auf 4.865,28 Punkte, nachdem er am Montag starke 2,05 Prozent gewonnen hatte. Der breiter gefasste ATX Prime verzeichnete kurz nach Sitzungsauftakt eine Minus von 0,40 Prozent. Die europäischen Börsen notierten zu Handelsbeginn gut behauptet.

Datenseitig gilt heute international das größte Interesse den US-Einzelhandelsumsätzen des Monats September, hieß es in einem Helaba-Kommentar. Auch die US-Erzeugerpreise sowie das Verbrauchervertrauen des Conference Boards sollten Beachtung finden.

Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Unternehmensnachrichten die Versicherer UNIQA und Vienna Insurance Group (VIG) ins Blickfeld.

