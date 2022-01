Wiener Börse startet etwas schwächer - ATX verliert 0,23 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit leichterer Tendenz aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX gab bis 9.15 Uhr um 0,23 Prozent auf 3.815,38 Punkte ab, nachdem er am Vortag noch um starke 2,2 Prozent zugelegt hatte. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es in den ersten Handelsminuten mit der Aussicht auf demnächst ansteigende US-Leitzinsen Kursverluste zu beobachten.

Die US-Notenbank Fed hat am Vorabend die Leitzinsen vorerst zwar auf der Nullniveau belassen, zugleich aber baldige Zinserhöhungen angekündigt. Angesichts der hohen Inflationsrate und der guten Lage am Arbeitsmarkt werde es "bald angemessen" sein, die Leitzinsen zu erhöhen, erklärte die Federal Reserve.

Am heimischen Aktienmarkt rutschte die Aktie des Flughafen Wien 2,8 Prozent tiefer und markierten damit das untere Ende der Kursliste. Bei den Schwergewichten büßten OMV-Titel um ein Prozent ein. Erste Group konnten hingegen um 0,3 Prozent zulegen.

ste/spo

ISIN AT0000999982