Wiener Börse startet etwas schwächer - ATX verliert 0,3 Prozent

Die Wiener Börse ist am Donnerstag mit Verlusten in den Handel gestartet. Gegen 9.15 Uhr, kurz nach Handelsstart, stand der heimische Leitindex ATX mit Abschlägen von 0,31 Prozent bei 3.353,32 Punkten. Auch andernorts an den Märkten in Europa gab es zum Start Kursverluste. Vor der am Nachmittag anstehenden Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) dürften sich viele Anleger zurückhalten.

Trotz der sehr hohen Inflationsrate ist laut den Experten der Helaba noch nicht mit einer Leitzinsanhebung der EZB zu rechnen. Jedoch dürften die Weichen für eine die geldpolitische Wende gestellt werden. So dürften die Geldpolitiker einerseits das Ende ihrer Netto-Anleihekäufe verkünden. Andererseits wird wohl auch eine erste Leitzinsanhebung für die folgende Zinssitzung im Juli in Aussicht gestellt.

pma/ste

ISIN AT0000999982