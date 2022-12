Wiener Börse startet etwas schwächer - ATX verliert 0,36 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit etwas schwächerer Tendenz aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX fiel bis 9.15 Uhr um 0,36 Prozent auf 3.179,65 Punkte. Auch die wichtigsten europäischen Börsen gaben kurz nach Handelsstart nach. Negative Vorgaben lieferten die Überseemärkte an der Wall Street und in Asien.

Die Zinserhöhungswartungen sind zuletzt etwas größer geworden, was den robusten Konjunkturzahlen vor allem in den USA zugeschrieben werden darf, schreiben die Helaba-Analysten. Dies belastet weiterhin international die Anlegerstimmung.

Unter den Schwergewichten in Wien gaben die Aktien von OMV und voestalpine in den ersten Handelsminuten jeweils etwa ein Prozent nach. Erste Group verbilligten sich um 0,4 Prozent.

ISIN AT0000999982