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15.07.2026 09:17:00
Wiener Börse startet etwas schwächer - ATX verliert 0,38 Prozent
Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel mit einer etwas schwächeren Tendenz aufgenommen. Der ATX fiel kurz nach Sitzungsstart um 0,38 Prozent auf 6.480,81 Punkte. An den europäischen Leitbörsen gab es noch keinen klaren Richtungstrend zu sehen. Positive Vorgaben hatte am Vorabend die Wall Street geliefert. An den US-Börsen legten vor allem die Technologiewerte klar zu.
Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine sehr dünne Meldungslage vor.
ste/szk
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