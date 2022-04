Wiener Börse startet etwas schwächer - ATX verliert 0,4 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt ist am Mittwoch mit kleinen Verlusten in den Handel gestartet. Der ATX fiel bis 9.35 Uhr um 0,36 Prozent auf 3.195,61 Punkte. Auch an anderen Börsen in Europa ging es zum Handelsstart leicht nach unten. Belastet wurden die Börsen weiter von den Ängsten vor einer Eskalation des Ukraine-Kriegs und Inflationssorgen.

Gut gesucht waren im Frühhandel FACC und stiegen um 2,39 Prozent. Marinomed zeigten sich nach Vorlage von Zahlen kaum verändert mit einem Minus von 0,25 Prozent. Bei höherem Volumen schwach zeigten sich Wienerberger und verloren 2,86 Prozent.

Aktien der Raiffeisen Bank International fielen nach einer Kurszielsenkung um 0,70 Prozent auf 11,40 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktie der Bank von 34,0 auf 17,5 gesenkt, bestätigen aber gleichzeitig ihre Kaufempfehlung "Buy".

Marktbewegende Konjunkturdaten werden am Mittwoch nicht erwartet. Am Nachmittag stehen lediglich Daten zu den Erzeugerpreisen in den USA an.

mik/spo

ISIN AT0000999982