Wiener Börse startet etwas schwächer - ATX verliert 0,54 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel nach dem Vortageserholungsschub mit einer etwas schwächeren Tendenz aufgenommen. Rund zehn Minuten nach Sitzungsauftakt tendierte der Leitindex ATX mit minus 0,54 Prozent auf 5.423,12 Punkte, nachdem er am Vortag um starke 2,71 Prozent zugelegt hatte. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es im Frühhandel mit den Aktienkursen abwärts.

Etwas tiefere Rohölnotierungen konnten an den Aktienmärkten nicht beflügeln. Die Internationale Energieagentur (IEA) erwägt laut "Wall Street Journal" die größte Freigabe von Ölreserven in ihrer Geschichte, um die wegen des US-israelischen Krieges mit dem Iran gestiegenen Rohölpreise zu senken.

Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene noch eine dünne Meldungslage vor. Zahlenvorlagen stehen erst am morgigen Donnerstag von der Post, Vienna Insurance und Flughafen Wien zur Veröffentlichung an.

ste/moe

ISIN AT0000999982