Wiener Börse startet etwas tiefer - ATX gibt 0,25 Prozent nach

Die Wiener Börse ist am Freitag leichter in die Sitzung gestartet. Der Leitindex ATX verlor bis 9.15 Uhr 0,25 Prozent auf 3.210,99 Einheiten, der breiter gefasste ATX Prime gab ebenfalls um 0,23 Prozent auf 1.622,51 Zähler nach. Damit könnte die bereits vier Tage andauernde Gewinnserie am heimischen Markt ein Ende finden. Nachrichtenseitig blieb es bisher recht ruhig, auf Konjunkturdatenseite stehen zum Wochenausklang Inflationszahlen aus der Eurozone und den USA im Fokus.

Die Banken, am Vortag mit kräftigen Aufschlägen, ließen teilweise nach. BAWAG büßten 1,3 Prozent ein, auch Raiffeisen Bank International fielen um ein Prozent. Weiterhin im Plus zeigten sich Erste Group und legten um 0,1 Prozent zu.

Nach einem Analystenkommentar rutschten Andritz um 4,3 Prozent auf 63,05 Euro nach unten. Die Erste Group hat ihre Einschätzung für den Anlagenbauer von"Buy" auf "Accumulate" gesenkt und gleichzeitig das Kursziel von 65 auf 75 Euro erhöht.

kat/sto

ISIN AT0000999982