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19.06.2026 09:14:00
Wiener Börse startet etwas tiefer - ATX minus 0,1 Prozent
Der Wiener Aktienmarkt hat seine jüngste Konsolidierung am Freitag zunächst fortgesetzt. Der ATX fiel in den ersten Handelsminuten um 0,11 Prozent auf 6.520,34 Punkte. Am Donnerstag hatte der Leitindex noch im frühen Handel ein Rekordhoch bei knapp 6.572 Zählern aufgestellt, letztlich aber mit Abgaben geschlossen. Für den ATX Prime ging es um 0,08 Prozent auf 3.208,67 Zähler hinab. Eine ähnlich verhaltene Entwicklung gab es im europäischen Umfeld.
Anleger müssen das Gesamtpaket der jüngsten Geschehnisse erst einmal verdauen. Das Iran-Abkommen ist unterschrieben und Öl soll wieder durch die Straße von Hormuz gelangen. Für Freitag anberaumte weiterführende Gespräche zwischen den USA und der Schweiz wurden jedoch abgesagt, was den Ölpreisen wieder etwas Auftrieb gab. Während das Geschäft an den US-Börsen vor dem Wochenende feiertagsbedingt ruhen wird, könnte diesseits des Atlantiks der große Verfall an den Terminbörsen für erhöhte Volatilität sorgen.
spa/rst
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Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendierte leicht nach unten. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.