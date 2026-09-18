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18.09.2026 09:11:00
Wiener Börse startet etwas tiefer - ATX minus 0,2 Prozent
Der Wiener Aktienmarkt ist am Freitag etwas schwächer in den Handel gestartet. Der ATX fiel in den ersten Handelsminuten um 0,20 Prozent auf 6.851,29 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 0,20 Prozent auf 3.359,65 Zähler hinab.
Das europäische Umfeld zeigte sich ebenfalls moderat tiefer. Wegen der angespannten Lage im Nahen Osten und der Öl- und Gasversorgung bleiben die Anleger kritisch. Der Preis der Rohölreferenzsorte Brent gab zwar etwas weiter nach, blieb jedoch klar über 100 US-Dollar und über dem Tagestief vom Donnerstag.
Aufgrund des sogenannten großen Verfallstags könnten die Kursschwankungen im Handelsverlauf noch zunehmen. An diesem Freitag laufen an den Termin- und Derivatebörsen Futures und Optionen auf Aktienindizes und einzelne Aktien aus. Hinter diesen Schwankungen stehen Marktteilnehmer, deren Frist zur Verwirklichung ihrer Derivategeschäfte abläuft.
spa/ger
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