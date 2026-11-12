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12.11.2026 09:14:00

Wiener Börse startet etwas tiefer - ATX minus 0,3 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt ist am Donnerstag etwas schwächer in den Handel gestartet. Der ATX fiel zum Sitzungsauftakt um 0,34 Prozent auf 6.715,73 Punkte, nachdem er sich zuletzt weiter von seinem Mehrmonatstief von vor rund drei Wochen erholt hatte. Für den ATX Prime ging es um 0,34 Prozent auf 3.292,68 Zähler hinab. Das europäische Umfeld zeigte sich dagegen mit einer freundlichen Tendenz.

In Wien lag der Fokus zunächst auf einer Reihe von Unternehmensveröffentlichungen, wobei die Kursreaktionen zunächst unspektakulär blieben. Wienerberger und Strabag verloren bis zu 1,1 Prozent, während Titel der Post und Do&Co um bis zu 0,9 Prozent zulegten. Außerhalb des Leitindex büßten Semperit 1,4 Prozent ein. Die allgemein volatilen Polytec-Aktien sackten um knapp fünf Prozent ab.

spa/ste

ISIN AT0000999982

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ATX leichter -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsen verbuchen Verluste. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
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