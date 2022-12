Wiener Börse startet etwas tiefer - ATX minus 0,50 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Montag mit etwas schwächerer Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach Sitzungsbeginn bei 3.150,59 Zählern um 15,77 Punkte oder 0,50 Prozent unter dem Dienstag-Schluss (3.166,36).

Auch das europäische Umfeld startete etwas tiefer in die neue Handelswoche. Zuvor hatten bereits die Übersee-Börsen negative Vorgaben geliefert. Die Marktteilnehmer werden sich vor den wichtigen Ereignissen in dieser Woche vermutlich in Zurückhaltung üben, zumal heute keine relevanten Datenveröffentlichungen anstehen, kommentierten die Helaba-Experten.

Zu den größeren Verlierern zählten kurz nach Handelsstart die Aktien der voestalpine mit einem Minus von 1,6 Prozent. Mayr-Melnhof und Agrana mussten jeweils Abschläge in Höhe von 1,3 Prozent verbuchen. Hingegen zogen Pierer Mobility um 2,9 Prozent an. Raiffeisen und Schoeller-Bleckmann gewannen jeweils rund 0,5 Prozent.

ger/mik

ISIN AT0000999982