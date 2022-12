Wiener Börse startet etwas tiefer- ATX verliert 0,15 %

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit etwas tieferen Notierungen aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX gab bis 9.20 Uhr um 0,15 Prozent auf 3.155,58 Punkte nach, der breiter gefasste ATX Prime fiel um 0,14 Prozent auf 1.577,90 Zähler.

Meldungsseitig blieb es in Wien still, auch von Analystenseite kamen bisher keine Impulse. Die größten Kursgewinne verbuchten knapp nach Handelsauftakt Marinomed, die um 2,7 Prozent zulegen konnten. Auch für EVN (plus 1,2 Prozent) und Wienerberger (plus 0,5 Prozent) ging es aufwärts. Kursverluste gab es bei den Bankaktien zu sehen. Erste Group und Raiffeisen Bank International fielen jeweils rund 0,3 Prozent, BAWAG gaben 0,1 Prozent nach.

Im Fokus der Aufmerksamkeit stehen weiterhin die in der kommenden Woche anstehenden Zinsentscheidungen. Einen Hinweis auf die Inflation im November und auch die Zinsentscheidung der Fed könnten die am Nachmittag anstehenden Daten zu den US-Erzeugerpreisen bringen.

