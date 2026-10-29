Wiener Börse startet etwas tiefer - ATX verliert 0,4 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt ist am Donnerstag vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) etwas tiefer in den Handel gestartet. Der ATX fiel zum Handelsstart um 0,35 Prozent auf 6.417,12 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 0,33 Prozent auf 3.152,27 Zähler hinab. Im europäischen Umfeld war zunächst kein klarer Trend auszumachen.

Die Öl- und Gaspreise sanken in der Früh ein Stück weit, wenngleich sie immer noch sehr hoch sind. Die Entscheidung der US-Notenbank Fed am Vorabend, die Leitzinsen unverändert zu lassen, war wie erwartet ausgefallen. Auch die EZB dürfte an diesem Donnerstag Ökonomen zufolge ihre Zinsen nicht verändern.

In Wien gaben mit OMV und Andritz zwei wichtige ATX-Unternehmen Einblick in ihre Bücher. Während OMV-Aktien stabil blieben büßten Andritz zunächst 2,6 Prozent ein.

spa/mik

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