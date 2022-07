Wiener Börse startet fest - ATX +1,6%, Andritz nach Zahlen gesucht

Die Wiener Börse ist am Freitag mit starken Gewinnen in den Handel gestartet. Der ATX stieg bis 9.20 Uhr um 1,62 Prozent auf 3.011,55 Punkte. Angetrieben wurde der Index vor allem von der schwer gewichteten Andritz-Aktie. Die Titel gewannen nach gut aufgenommenen Quartalszahlen des Technologiekonzerns 4,9 Prozent.

Auch an anderen Börsen in Europa ging es zur Eröffnung nach oben. Für gute Börsenstimmung sorgten die am Vorabend gemeldete Quartalsergebnisse der US-Techgiganten Amazon und Apple.

mik/spa

ISIN AT0000999982