Wiener Börse startet fest - ATX legt 1,3 Prozent zu

Der Wiener Aktienmarkt ist am Donnerstag mit deutlichen Gewinnen in den Tag gestartet. Der ATX stieg zuletzt um 1,29 Prozent auf 6.459,06 Punkte. Auch an den meisten anderen Börsen in Europa ging es nach den jüngsten Verlusten wieder etwas nach oben. Noch am Vortag hatten die Märkte nach der jüngsten Eskalation im Iran-Konflikt und den dadurch ausgelösten Ölpreisanstiegen deutlich nachgegeben.

Die größten ATX-Gewinner waren im Frühhandel AT&S mit einem Plus von 4,3 Prozent. Gesucht waren auch die Bankschwergewichte Erste Group und RBI und konnten sich mit Gewinnen zwischen 2 und 3 Prozent von den Vortagesverlusten erholen. Schwach zeigten sich die Ölwerte. OMV-Aktien fielen trotz eines positiven Zwischenberichts zum Quartal um 0,6 Prozent.

Aufmerksam verfolgt werden an den Märkten weiter alle Entwicklungen rund um den Iran-Konflikt. Die Signale bleiben zwiespältig: Einerseits gab es erneute gegenseitige Angriffe, andererseits will der Iran laut US-Präsident Donald Trump aber weiter ein Rahmenabkommen mit den USA.

mik/rst

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