ATX
|
6 456,83
|
80,27
|
1,26 %
|
09.07.2026 09:29:00
Wiener Börse startet fest - ATX legt 1,3 Prozent zu
Der Wiener Aktienmarkt ist am Donnerstag mit deutlichen Gewinnen in den Tag gestartet. Der ATX stieg zuletzt um 1,29 Prozent auf 6.459,06 Punkte. Auch an den meisten anderen Börsen in Europa ging es nach den jüngsten Verlusten wieder etwas nach oben. Noch am Vortag hatten die Märkte nach der jüngsten Eskalation im Iran-Konflikt und den dadurch ausgelösten Ölpreisanstiegen deutlich nachgegeben.
Die größten ATX-Gewinner waren im Frühhandel AT&S mit einem Plus von 4,3 Prozent. Gesucht waren auch die Bankschwergewichte Erste Group und RBI und konnten sich mit Gewinnen zwischen 2 und 3 Prozent von den Vortagesverlusten erholen. Schwach zeigten sich die Ölwerte. OMV-Aktien fielen trotz eines positiven Zwischenberichts zum Quartal um 0,6 Prozent.
Aufmerksam verfolgt werden an den Märkten weiter alle Entwicklungen rund um den Iran-Konflikt. Die Signale bleiben zwiespältig: Einerseits gab es erneute gegenseitige Angriffe, andererseits will der Iran laut US-Präsident Donald Trump aber weiter ein Rahmenabkommen mit den USA.
mik/rst
ISIN AT0000999982
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELNHandeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 456,83
|1,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGegenbewegung nach Verlusten: ATX letztlich in Grün -- DAX schließt über 25.000 Punkten -- US-Börsen beenden Handel fester -- Asiens Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Nach den Vortagesverlusten erholte sich der heimische Markt. Am deutschen Aktienmarkt ging es nach oben. Die Wall Street präsentierte sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Märkte uneinheitlich.