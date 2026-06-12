Wiener Börse startet fester - ATX auf Rekordhoch

Neue Hoffnungen auf eine Einigung im Nahen Osten haben dem ATX am Freitag zu einem neuen Rekordhoch verholfen. In den ersten Handelsminuten stieg der österreichische Leitindex um 1,56 Prozent auf 6.167,53 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 1,50 Prozent auf 3.041,29 Zähler hinauf. Auch im europäischen Umfeld ging es klar hinauf.

US-Präsident Donald Trump hat einmal mehr ein baldiges Rahmenabkommen mit dem Iran zur Beilegung des Krieges in Aussicht gestellt. "Wir haben gerade eine großartige Einigung im Krieg mit dem Iran erzielt", behauptete Trump im Weißen Haus. Die Dokumente sollten in Kürze fertiggestellt und vielleicht schon an diesem Wochenende in Europa unterzeichnet werden. Aus dem Iran kam jedoch prompt ein Dementi.

Angesichts der neuen Hoffnungen griffen Anleger europaweit bei zyklischen Werten zu und davon profitierte der ATX. Gesucht waren im frühen Handel Bank-, Industrie- und Bauwerte. Do&Co zogen um weitere sechs Prozent an und erreichten so den höchsten Stand seit Beginn des Iran-Krieges.

spa/rst

ISIN AT0000999982