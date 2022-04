Wiener Börse startet fester, ATX gewinnt 0,5 Prozent

Die Wiener Börse ist am Dienstag mit moderaten Gewinnen in den Handel gestartet und hat sich damit leicht von ihren Vortagesverlusten erholt. Der ATX stieg bis 9.30 Uhr um 0,51 Prozent auf 3.243,63 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime gewann 1,00 Prozent auf 1.643,25 Zähler.

Auch an anderen Börsen ging es nach den jüngsten Verlusten etwas nach oben. Die Ängste vor anstehenden Leitzinserhöhungen in den USA und den wirtschaftlichen Folgen der strengen Anti-Corona-Politik Chinas hatten die Märkte zum Wochenstart noch belastet.

Gut gesucht waren im Frühhandel die Bankwerte. So legten Erste Group (plus 2,2 Prozent) und Raiffeisen Bank International (plus 1,8 Prozent) bei höherem Volumen zu. BAWAG stiegen nach Meldung von Quartalszahlen um 2,0 Prozent).

Mayr-Melnhof legten nach Zahlen 0,6 Prozent zu. Die Ergebnisse des Kartonherstellers waren laut einer ersten Einschätzung der Erste-Analysten operativ besser als erwartet ausgefallen.

Impulse könnten jetzt auch die am Nachmittag anstehenden US-Konjunkturdaten bringen. Besondere Aufmerksamkeit könnte laut den Analysten der Helaba auf den Zahlen zu den Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter liegen. Nach dem Rückgang von über zwei Prozent im Vormonat scheint diesmal ein kleines Plus möglich, schreiben die Helaba-Experten.

mik/ger

ISIN AT0000999982