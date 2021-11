Wiener Börse startet fester - ATX gewinnt 0,53 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit Zuwächsen aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX steigerte sich bis 9.15 Uhr um 0,53 Prozent auf 3.797,96 Punkte. Das europäische Börsenumfeld präsentierte sich noch ohne klaren Richtungsentscheid.

Am heimischen Markt zog die Aktie von der Raiffeisen Bank International nach Zahlenvorlage mit einem Kursplus von fast sechs Prozent die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich. Die Analysten von der Erste Group schreiben in einer ersten Einschätzung des Zahlenwerks, dass der Nettogewinn im 3. Quartal die Analystenerwartungen deutlich übertroffen hat. Auch die Risikokosten überraschten positiv.

Ergebnisse legten zudem Lenzing und die Addiko Bank vor. Die Papiere des Faserherstellers reagierten mit plus 0,4 Prozent. Die Addiko-Papiere tendierten noch unverändert. Der niederösterreichische Energieversorger EVN hat am Vorabend seine Gewinnerwartungen fürs laufende Geschäftsjahr 2020/21 ordentlich in die Höhe geschraubt. Nun wird ein Konzernergebnis in einer Größenordnung von rund 325 statt zuvor 200 bis 230 Mio. Euro erwartet. Die EVN-Aktie verteuerte sich um 0,4 Prozent.

ste/ger

ISIN AT0000999982