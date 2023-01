Wiener Börse startet fester - ATX gewinnt 0,6 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt ist am Mittwoch mit Aufschlägen in den Handel gestartet. Bis etwa 9.40 Uhr stieg der Leitindex ATX um 0,56 Prozent auf 3.313,05 Punkte. Der ATX Prime gewann 0,49 Prozent auf 1.663,52 Zähler.

Unterstützung für die Aktienmärkte kam in der Nacht von der Bank of Japan (BoJ). Diese hat entschieden, weiter an ihrer lockeren Geldpolitik festzuhalten. Am Dienstag gab es zudem Marktgerüchte, dass auch die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Gangart bei den Zinserhöhungen verlangsamen könnte.

Allerdings hat EZB-Mitglied Francois Villeroy de Galhau diesen Gerüchten heute in der Früh widersprochen. Es sei noch zu früh, um über die Zinsentscheidung im März zu spekulieren, sagte Villeroy de Galhau am Mittwoch in Davos in einem Interview mit dem Fernsehsender Bloomberg TV.

spo/ste

ISIN AT0000999982