Wiener Börse startet fester - ATX gewinnt 0,64 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch den Handel fester aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX steigerte sich kurz nach Sitzungsbeginn um 0,64 Prozent auf 6.494,43 Punkte. An den europäischen Leitbörsen gab es noch keinen klaren Richtungstrend zu sehen. Die jüngsten Unruhen in Frankreich und der Einfluss hoher Energiepreise sorgt international für Zurückhaltung.

Überwiegend positive Vorgaben hatte die Wall Street geliefert, in Asien entwickelten sich die Aktienmärkte uneinheitlich. Europaweit merklich nach oben ging es für die Technologiewerte. Der US-Konzern SpaceX hob die Laune im Sektor mit dem Bericht über einen Milliardengewinn im abgelaufenen Quartal. In Wien stärkte sich die AT&S-Aktie um mehr als fünf Prozent.

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