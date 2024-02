Wiener Börse startet fester - ATX gewinnt 0,65 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit festerer Tendenz aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX gewann bis 9.15 Uhr 0,65 Prozent auf 3.388,00 Einheiten. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es nach positiven Vorgaben von der Wall Street einen erfreulichen Handelsauftakt zu beobachten.

Im weiteren Verlauf sollten die Blicke der Anleger ebenfalls Richtung USA gerichtet sein, da dort wichtige Konjunkturnachrichten veröffentlicht werden, von denen man sich neue Hinweise auf die Geldpolitik der Notenbank Fed erhofft.

Am heimischen Markt rückten mit Zahlenvorlagen AMAG, DO & CO und Strabag ins Blickfeld der Akteure. Hier reagierte vor allem die DO & CO-Aktie mit einem satten Plus von mehr als acht Prozent. Von Analystenseite meldete sich zudem die Erste Group und revidierte ihr Kursziel für die Porr-Aktie von 17,6 auf 18,7 Euro nach oben. Das Anlagevotum "Buy" für die Titel des Baukonzerns wurde zudem bestätigt.

ste/ger

ISIN AT0000999982