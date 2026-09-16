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16.09.2026 09:15:00

Wiener Börse startet fester - ATX gewinnt 0,69 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel klar im Plus aufgenommen. Der Leitindex ATX kletterte kurz nach dem Sitzungsauftakt um 0,69 Prozent auf 6.793,19 Punkte hoch. Auch an den europäischen Börsen ging es im Frühhandel in den positiven Bereich.

Positive Vorgaben kamen aus Übersee. Die Wall Street hat am Dienstagabend nach Börsenschluss in Europa die Verluste noch etwas reduziert und in Asien legten die Kurse in der Früh an den meisten Handelsplätzen leicht zu.

Am Abend gibt die US-Notenbank die mit Spannung erwartete Zinsentscheidung bekannt. Die Experten von der Helaba rechnen mit einer Erhöhung des Leitzinsbandes um 25 Basispunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent. Inzwischen sie dies nicht nur mit über 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit in den Geldmärkten eskomptiert, auch die Mehrzahl der Ökonomen erwartet einen solchen Schritt. Es waren vor allem der zuletzt solide ausgefallene Arbeitsmarktbericht in den USA und die jüngsten US-Inflationszahlen vor dem Hintergrund der in auf ein neues Hoch gestiegenen Ölpreise, die ein Umdenken der Akteure bewirkt hatten, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene noch eine sehr dünne Meldungslage vor.

ste/moe

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