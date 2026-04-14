Wiener Börse startet fester - ATX gewinnt 0,7 Prozent

Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der ATX stieg knapp nach Sitzungsstart um 0,70 Prozent auf 5.838,32 Punkte. Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach oben. Angetrieben wurden die Märkte von der Hoffnung auf eine politische Entspannung im Nahen Osten.

Da die USA und der Iran eine weitere Gesprächsrunde erwägten, bestehe "die Chance auf ein Ende der militärischen Auseinandersetzungen", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Ein Friedensabkommen würde zudem die Straße von Hormuz öffnen, einen für die Weltwirtschaft wichtigen Schifffahrtsweg.

Wichtige Unternehmensnachrichten aus Österreich lagen in der Früh nicht vor. Die größten ATX-Gewinner waren AT&S mit einem Plus von 3,6 Prozent. Gesucht waren auch Andritz, Lenzing und voestalpine und legten jeweils um die 2 Prozent zu. RBI-Aktien wurden bedingt durch ihren Dividendenabschlag mit einem Minus von 1,5 Prozent gehandelt.

Wichtige Unternehmensnachrichten aus Österreich lagen in der Früh nicht vor. Das bestimmende Thema an den Märkten dürfte am Dienstag weiter die Entwicklung im Nahen Osten bleiben. Datenseitig könnten die am Nachmittag anstehenden Zahlen zu den US-Erzeugerpreisen Impulse liefern.

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