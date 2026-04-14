ATX
|
5 898,35
|
100,60
|
1,74 %
|
14.04.2026 09:31:00
Wiener Börse startet fester - ATX gewinnt 0,7 Prozent
Da die USA und der Iran eine weitere Gesprächsrunde erwägten, bestehe "die Chance auf ein Ende der militärischen Auseinandersetzungen", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Ein Friedensabkommen würde zudem die Straße von Hormuz öffnen, einen für die Weltwirtschaft wichtigen Schifffahrtsweg.
Wichtige Unternehmensnachrichten aus Österreich lagen in der Früh nicht vor. Die größten ATX-Gewinner waren AT&S mit einem Plus von 3,6 Prozent. Gesucht waren auch Andritz, Lenzing und voestalpine und legten jeweils um die 2 Prozent zu. RBI-Aktien wurden bedingt durch ihren Dividendenabschlag mit einem Minus von 1,5 Prozent gehandelt.
Wichtige Unternehmensnachrichten aus Österreich lagen in der Früh nicht vor. Das bestimmende Thema an den Märkten dürfte am Dienstag weiter die Entwicklung im Nahen Osten bleiben. Datenseitig könnten die am Nachmittag anstehenden Zahlen zu den US-Erzeugerpreisen Impulse liefern.
mik/ste
ISIN AT0000999982
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 898,35
|1,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: Dow letztlich freundlich -- ATX schließt höher -- DAX schlussendlich über 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen enden fester - Nikkei legt deutlich zu
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten zu. Die Wall Street zeigte sich am Dienstag mit Gewinnen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Dienstag mit gut behaupteter Tendenz.