ATX

5 766,12
57,39
1,01 %
25.02.2026 09:19:00

Wiener Börse startet fester - ATX gewinnt 0,71 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel fester aufgenommen. Rund 15 Minuten nach Sitzungsbeginn notierte der ATX mit plus 0,71 Prozent bei 5.749,00 Punkten, nachdem der heimischen Leitindex am Dienstag noch um 1,87 Prozent abgetaucht war. Zur Wochenmitte legten auch die europäischen Leitbörsen im Frühhandel nach positiven US-Vorgaben zu.

Am heimischen Aktienmarkt rückten auf Unternehmensebene EVN und FACC mit Zahlenvorlagen ins Blickfeld der Akteure. Beide Aktien reagierten mit Zuwächsen. Die Titel des niederösterreichischen Energieversorgers EVN legten 0,17 Prozent zu und beim Luftfahrtzulieferer FACC gab es ein Plus von 2,45 Prozent zu sehen.

ste/moe

ISIN AT0000999982

