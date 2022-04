Wiener Börse startet fester - ATX gewinnt 0,77 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit festerer Tendenz aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX steigerte sich bis 9.15 Uhr um 0,77 Prozent auf 3.324,76 Einheiten. Die klaren Vortagesgewinne wurden damit ausgeweitet. Am Mittwoch hatte der ATX in einem positivem Umfeld bereits um 1,2 Prozent zugelegt.

Erneut gesucht präsentierten sich in Wien die Bankenwerte. Erste Group gewannen 1,5 Prozent und Raiffeisen Bank International steigerten sich in einem ähnlichen Ausmaß um 1,4 Prozent. Bawag-Titel legten knapp dahinter um 1,3 Prozent zu.

ISIN AT0000999982