Wiener Börse startet fester, ATX gewinnt 0,80 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Donnerstag fester aufgenommen. Der ATX steigerte sich in den ersten Minuten nach den Sitzungsauftakt um 0,80 Prozent auf 3.481,53 Einheiten. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen klar ins Plus.

Sehr positive Vorgaben hatten die US-Börsen geliefert. An der Wall Street wurde am Vorabend goutiert, dass die Fed für heuer noch drei Zinssenkungen anvisiert. Laut Helaba-Analysten liegt die eingepreiste Wahrscheinlichkeit für eine Senkung des US-Leitzinses um 25 Basispunkte per Juni wieder höher bei 84 Prozent.

Heute entscheiden zudem die Schweizerische Nationalbank und die Bank von England über das weitere, geldpolitische Vorgehen. Eine Änderung der Leitzinsen ist auch hier unwahrscheinlich, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Zahlenvorlagen CA Immo und Porr ins Blickfeld. Die Porr-Aktie baute ein Plus von fünf Prozent. CA Immo reagierten mit plus 0,6 Prozent.

ste/spa

ISIN AT0000999982