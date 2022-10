Wiener Börse startet fester - ATX gewinnt 0,9 Prozent

Die Wiener Börse ist am Donnerstag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach Sitzungsbeginn mit einem Plus von 0,92 Prozent bei 2.889,52 Punkten. Am Mittwoch war die Börse wegen des Nationalfeiertags geschlossen geblieben.

Gut gesucht waren nach Meldung von Quartalszahlen AMAG und legten 2,9 Prozent zu. Schoeller-Bleckmann stiegen um 2,3 Prozent. Bei höherem Volumen fest notierten auch voestalpine (plus 1,1 Prozent) und Lenzing (plus 1,7 Prozent).

Andere Börsen in Europa zeigten sich wenig bewegt oder leicht im Minus. Mit Spannung erwartet wird an den Märkten jetzt die Zinsentscheidung der EZB am Nachmittag. Erwartet wird, dass die Notenbank im Kampf gegen die hohe Inflation ihre Leitzinsen um 75 Basispunkte anhebt.

