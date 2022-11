Wiener Börse startet fester, ATX gewinnt 0,9 Prozent

Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Gewinnen in den Feiertagshandel gestartet. Der ATX stieg bis 9.20 Uhr um 0,88 Prozent auf 2.962,62 Punkte. Auch andere Börsen in Europa konnten im Frühhandel nach guten Vorgaben der asiatischen Märkte zulegen. Gut gesucht waren in Wien im Frühhandel die beiden im Prime Market notierten Ölwerte.

Aktien des Ölfeldausstatters Schoeller Bleckmann legten 2,5 Prozent zu. OMV stiegen um 0,7 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa fanden sich Ölwerte im Frühhandel unter den größten Gewinnern. Bei höherem Volumen im Plus lagen in Wien auch voestalpine (plus 1,4 Prozent) und Raiffeisen Bank International (plus 1,3 Prozent).

Mit Spannung erwartet wird an den Börsen jetzt die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte gilt an den Märkten zwar weiter als praktisch fix. Einige Marktteilnehmer hoffen nun aber, dass die Notenbanker in ihren begleitenden Kommentaren einen moderateren Kurs für die Zukunft signalisieren könnten.

mik

ISIN AT0000999982