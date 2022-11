Wiener Börse startet fester - ATX gewinnt 0,9 Prozent

Die Wiener Börse ist am Freitag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der ATX stieg bis 9.10 Uhr um 0,94 Prozent auf 3.208,01 Punkte. An anderen Börsen in Europa ging es ebenfalls leicht nach oben. Für gute Stimmung dürften weiter die überraschend glimpflich ausgefallenen US-Inflationsdaten vom Vortag sorgen. Zudem kommt gut an, dass die chinesische Führung ihre strikten Corona-Bestimmungen etwas gelockert hat.

Die US-Verbraucherpreise sind im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7,7 Prozent gestiegen, und damit weniger stark als von Analysten erwartet. Dies könnte den Druck auf die US-Notenbank Fed verringern, ihre Leitzinsen weiter deutlich anzuheben. "Fed-Vertreter halten es zwar für verfrüht, von einer Zinspause zu sprechen, die Zinserhöhungsschritte könnten zukünftig aber kleiner werden", schreiben die Analysten der Helaba.

Gut gesucht waren knapp nach Handelsstart voestalpine-Aktien und legten 3,0 Prozent zu. Unter den Gewinnern fanden sich auch AT&S und Lenzing mit einem Plus von jeweils 1,9 Prozent. Aktien der Österreichischen Post zeigten sich nach den gemeldeten Quartalszahlen kaum verändert mit einem Minus von 0,3 Prozent. Die Post hat für die ersten neun Monate einen Rückgang im operativen Ergebnis gemeldet und ihren Ausblick bestätigt. Die Analysten der Erste Group schreiben in einer ersten Reaktion von leicht besser als erwartet ausgefallenen Zahlen.

mik/spo

ISIN AT0000999982