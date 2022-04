Wiener Börse startet fester - ATX gewinnt 0,91 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit klaren Kursgewinnen aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX legte bis 9.15 Uhr um 0,91 Prozent auf 3.258,92 Zähler zu, der breiter gefasste ATX Prime gewann 0,88 Prozent auf 1.641,26 Einheiten. Damit steuert der Wiener Markt auf den dritten Gewinntag in Folge in dieser verkürzten Handelswoche zu - am morgigen Karfreitag ist der Wiener Markt geschlossen.

Die voestalpine trennt sich für 610 Mio. Dollar von ihrem Roheisenwerk in Texas wurde vorbörslich bekannt. Die Anleger zeigten sich erfreut, die Aktie sprang knapp nach Sitzungsbeginn um etwas mehr als vier Prozent nach oben. Auch UBM zeigten sich mit kräftigen Aufschlägen von 6,8 Prozent. Bankwerte zeigten sich ebenfalls fester. Raiffeisen Bank International legten um 1,6 Prozent zu, Erste Group gewannen 1,2 Prozent und BAWAG stiegen 1,1 Prozent.

Tageshighlight am heutigen Donnerstag ist die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB), deren Ergebnisse am Nachmittag bekannt gegeben werden. Eine Zinswende wird allgemein zwar nicht erwartet, aber der Markt erhofft sich Hinweise auf die weitere geldpolitische Vorgehensweise der EZB.

ISIN AT0000999982