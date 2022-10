Wiener Börse startet fester, ATX gewinnt 1,05 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit festerer Tendenz aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX steigerte sich bei 9.20 Uhr um 1,05 Prozent auf 2.826,34 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen geht es mit den Aktienkursen ins Plus, nachdem zur Wochenmitte noch Verluste eingefahren wurden.

Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine sehr dünne Meldungslage vor. Unter den Schwergewichten steigerte sich die Verbund-Aktie um 2,8 Prozent. voestalpine befestigten sich um 1,1 Prozent. Im Technologiebereich gewannen die AT&S-Anteilsscheine um 2,7 Prozent.

ISIN AT0000999982