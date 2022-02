Wiener Börse startet fester, ATX gewinnt 1,1 Prozent

Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Gewinnen in das neue Monat gestartet. Der ATX stieg bis 9.10 Uhr um 1,1 Prozent auf 3.8884,75 Punkte. Der marktbreite ATX Prime gewann 0,21 Prozent auf 1.926,01 Punkte. Auch an anderen Börsen ging es nach guten US-Vorgaben vom Vorabend im Frühhandel deutlich nach oben.

Im Rampenlicht stand am Dienstag weiter der Immobiliensektor, wo der Übernahmekampf um die Immofinanz so gut wie entschieden ist. Als Sieger geht der tschechische Milliardär Radovan Vitek hervor, dessen CPI Property Group zuletzt mit 35,5 Prozent der Immofinanz-Aktien bereits der Hauptaktionär war. An der Börse zeigten sich Immofinanz-Aktien im Frühhandel wenig bewegt mit einem Plus von 0,17 Prozent auf 23,06 Euro.

Impulse für den Handel könnten im Tagesverlauf auch Arbeitsmarktdaten aus Europa und der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA bringen. Die Analysten der Helaba erwarten von dem Index eine leichte Stimmungseintrübung, aber eine Bestätigung des Aufwärtstrends.

