Wiener Börse startet fester - ATX gewinnt 1,5 %

Die Wiener Börse ist am Montag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX stieg bis 9.45 Uhr um 1,47 Prozent auf 3.136,91 Punkte. Der Markt konnte damit die fulminanten Kursgewinne vom Freitag noch etwas ausbauen.

So konnten auch die Aktien der Erste Group mit einem Plus von 2,0 Prozent an ihren jüngsten Höhenflug anknüpfen. Erste-Aktien hatten am Freitag nach gut aufgenommenen Quartalszahlen 10,7 Prozent zugelegt. Die Analysten der Deutschen Bank haben am Montag ihre Kaufempfehlung "buy" in Reaktion auf die Zahlen bestätigt.

Impulse für die Börsen könnte jetzt der um 10.30 Uhr anstehende Sentix-Konjunkturindex für die Eurozone bringen. Der Index ist einer der ersten Frühindikatoren für den Monat November. "Die Erwartungskomponente könnte sich dabei verbessert haben, während die Lage wohl nochmals schwächer eingeschätzt wird", schreiben die Helaba-Analysten in der Früh.

mik/ger

ISIN AT0000999982