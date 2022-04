Wiener Börse startet fester - ATX gewinnt 1,6 Prozent

Die Wiener Börse hat am Freitag zum Handelsstart an ihren starken Vortag angeknüpft und klar fester tendiert. Der heimische Leitindex ATX stand gegen 9.15 Uhr mit einem deutlichen Plus von 1,61 Prozent bei 3.321,46 Punkten. Der marktbreite ATX Prime gewann ebenso 1,49 Prozent auf 1.669,92 Einheiten. Im Fokus stand dabei eine Vielzahl an Quartalsberichten von Unternehmen am Wiener Aktienmarkt.

So legte etwa der Gas-, Öl- und Chemieriese OMV seine Zahlen zum ersten Quartal 2022 vor. Dabei vermeldete das Unternehmen einen satten Gewinn- und Umsatzsprung im ersten Jahresviertel. Für die OMV-Aktien ging es daraufhin um deutliche 3,1 Prozent nach oben. Auch die Titel der Erste Group gewannen in den ersten Handelsminuten rund 2 Prozent. Die Bank konnte ihren Nettogewinn im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um ein Viertel auf fast 450 Millionen Euro steigern.

pma/spo

ISIN AT0000999982