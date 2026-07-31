Wiener Börse startet fester - ATX gewinnt ein Prozent

Angetrieben von fallenden Ölpreisen, guten Unternehmensergebnissen und starken Tech-Vorgaben ist der ATX am Freitag mit Gewinnen ins Geschäft gestartet. Der ATX stand nach wenigen Handelsminuten auf 6.520,13 Punkten und damit 1,01 Prozent im Plus. In gleicher Höhe dürfte der Wochengewinn ausfallen und die Juli-Bilanz nur geringfügig schlechter. Für den ATX Prime ging es zum Wochenausklang um 0,93 Prozent auf 3.209,32 Zähler hinauf. Das europäische Umfeld eröffnete freundlich.

Mit Blick auf die Berichtssaison standen vor dem Wochenende noch die Veröffentlichungen der OMV und der RBI an. Die Aktien beider Unternehmen gaben trotz guter Zahlen zunächst leicht nach. AT&S sprangen dafür nach starken Tech-Vorgaben 11 Prozent hoch und setzten damit ihre jüngste Erholungsbewegung fort.

spa/mik

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